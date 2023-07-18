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15:15, 18 июля 2023Мир

Актер и консультант Байдена назвал президента США мудрым и энергичным

Reuters: предвыборный консультант Катценберг назвал возраст Байдена его суперсилой
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Возраст президента США Джо Байдена является его суперсилой в предстоящей предвыборной гонке. Такую оценку дал гендиректор DreamWorks Animation SKG, актер, продюсер и консультант действующего американского лидера в предстоящих выборах президента США Джеффри Катценберг. Его слова приводит Reuters.

«Возраст президента Байдена — это, по сути, его суперсила», — цитирует агентство известного мультипликатора, назвавшего Байдена энергичным и мудрым лидером.

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По словам Катценберга, нападки конкурирующих с Байденом кандидатов в президенты от Республиканской партии ошибочны и будут иметь для них неприятные репутационные последствия. «Думаю, что они потерпят неудачу в этом, потому что его возраст — это его знания и опыт», — добавил актер.

Ранее сообщалось, что Байден опередил всех своих конкурентов на предстоящих президентских выборах по объему собранных средств в рамках предвыборной кампании.

В 2014 году Катценберг заявил о желании DreamWorks Animation SKG приступить к созданию пятой части франшизы «Шрек».

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    Глеб Бажуткин
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