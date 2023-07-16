Байден опередил остальных кандидатов в президенты США по сбору средств

Hill: Байден во втором квартале опередил всех кандидатов в президенты США по сбору денег

Действующий глава США Джо Байден по итогам второго квартала текущего года опередил всех своих конкурентов на предстоящих президентских выборах по объему собранных средств в рамках предвыборной кампании. Об этом сообщает издание The Hill.

Уточняется, что политик получил в общей сложности 72 миллиона долларов, что в несколько раз больше, чем собрал экс-президент страны Дональд Трамп и остальные его соперники. По данным газеты, Байдену пожертвовали средства около 400 тысяч доноров, которые провели 670 тысяч зачислений в счет его предвыборной кампании.

Как отмечает издание, Трампу перечислили 35 миллионов долларов, что сделало его лидером среди республиканских кандидатов. Губернатору американского штата Флорида Рону Десантису, который также претендует на пост президента, удалось собрать 20 миллионов долларов, а кандидату от демократов Роберту Кеннеди-младшему — 6,3 миллиона.