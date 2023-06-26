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12:46, 26 июня 2023Мир

Опрос показал превосходство Байдена над Трампом в преддверии выборов

Опрос NBC: Джо Байден обошел бы Трампа в случае немедленных выборов президента США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В случае выборов президента США сейчас, а не в 2024 году, действующий американский лидер Джо Байден обошел бы экс-президента Дональда Трампа. Превосходство в распределении возможных голосов избирателей показал опрос NBC News.

Согласно результатам опроса, 51 процент избирателей готовы выбрать Трампа кандидатом от Республиканской партии США. При этом, в случае проведения немедленных выборов, Байден набрал бы 49 процентов голосов, в то время как Трамп набрал бы 45.

По мнению избирателей, если кандидатом от республиканцев стал губернатор штата Флорида Рон Десантис, то он набрал бы равное количество голосов с Байденом — им бы досталось по 47 процентов голосов.

Респондентов также спросили о том, «имеют ли Трамп и Байден достаточно физического и ментального здоровья, чтобы быть президентами». 68 процентов сомневаются в состоянии Байдена быть президентом страны в дальнейшем, в здоровье Трампа не уверены 58 процентов граждан.

Ранее опрос компании SSRS показал, что рекордное число граждан — 36 процентов — не хотело бы видеть в качестве кандидатов на президентских выборах 2024 года ни нынешнего лидера страны, ни экс-президента. Уточняется также, что среди зарегистрированных избирателей, высказавших мнение, 31 процент против обоих политиков.

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    Семен Александров
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