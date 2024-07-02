В окружении Байдена признали снижение его когнитивных способностей

CNN: близкие Байдена заметили значительное снижение его когнитивных способностей

Когнитивные способности президента США Джо Байдена значительно снизились за последние полтора года. Об этом в эфире CNN сообщил журналист Карл Бернстайн со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.

По словам Бернстайна, люди из окружения Байдена, «некоторые из которых очень близки к президенту», заметили снижение его когнитивных способностей, подобное тому, которое могли видеть зрители его недавних дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

«Они твердо уверены, что то, что мы видели тем вечером, Джо Байден, которого мы видели, — это не единичный случай, и за последние полтора года было 15-20 случаев, когда президент выглядел примерно так, как в том ужасающем шоу, свидетелями которого мы стали», — рассказал он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что члены Демократической партии не считают «умственную некомпетентность» действующего президента США Джо Байдена препятствием для переизбрания на предстоящих выборах.