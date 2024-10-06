В США обеспокоились из-за выступлений Трампа

NYT: речи Трампа стали более долгие и бессвязные, что может говорить о старении

Последние публичные выступления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа становятся более долгими и бессвязными. Это может быть признаком когнитивного угасания, считает газета The New York Times (NYT).

Журналисты воспользовались компьютерным анализом для оценки речей Трампа. В результате анализ выявил признаки изменений с тех пор, как он впервые появился на политической арене в 2015 году.

«Он всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными», — отмечает издание.

Ранее журналисты NYT заявили, что здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые не хочет отвечать его штаб. Издание указало на связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста.