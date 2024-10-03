Здоровье Трампа вызвало вопросы в США

NYT: здоровье Трампа вызвало вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать

Здоровье кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа вызывает вопросы, на которые не хочет отвечать его штаб. Об этом пишет New York Times (NYT).

Как пишет газета, в случае победы Трамп займет пост с «целым спектром потенциальных поводов для беспокойств». Издание указывает на связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста.

Медицинские эксперты отмечают, что индекс массы тела Трампа, согласно имеющимся данным о его росте и весе, лишь немного ниже границы диагноза «ожирение». Помимо этого, в ходе прошлых исследований, у него был повышенный уровень холестерина в крови.

В июле Трамп заявил, что не будет президентом, если здоровье не позволит. Так он ответил на вопрос о том, готов ли он будет уйти с должности, если умственное состояние ухудшится.