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22:30, 3 октября 2024Мир

Здоровье Трампа вызвало вопросы в США

NYT: здоровье Трампа вызвало вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать

Фото: Global Look Press

Здоровье кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа вызывает вопросы, на которые не хочет отвечать его штаб. Об этом пишет New York Times (NYT).

Как пишет газета, в случае победы Трамп займет пост с «целым спектром потенциальных поводов для беспокойств». Издание указывает на связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста.

Медицинские эксперты отмечают, что индекс массы тела Трампа, согласно имеющимся данным о его росте и весе, лишь немного ниже границы диагноза «ожирение». Помимо этого, в ходе прошлых исследований, у него был повышенный уровень холестерина в крови.

В июле Трамп заявил, что не будет президентом, если здоровье не позволит. Так он ответил на вопрос о том, готов ли он будет уйти с должности, если умственное состояние ухудшится.

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      Марина Совина
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