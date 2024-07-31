Трамп заявил о готовности отказаться от президентства из-за здоровья

Трамп заявил о готовности отказаться от президентства, если здоровье не позволит

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет президентом, если здоровье не позволит. Его слова приводит РИА Новости.

«Если я пойму, что я делаю что-то не так», — ответил политик на вопрос, готов ли он будет уйти с должности, если умственное состояние ухудшится.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.

Через полторы недели после покушения глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Она объяснила это решение личными просчетами в работе подчиненных.