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23:24, 31 июля 2024Мир

Трамп заявил о готовности отказаться от президентства из-за здоровья

Трамп заявил о готовности отказаться от президентства, если здоровье не позволит

Фото: Vincent Alban / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет президентом, если здоровье не позволит. Его слова приводит РИА Новости.

«Если я пойму, что я делаю что-то не так», — ответил политик на вопрос, готов ли он будет уйти с должности, если умственное состояние ухудшится.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.

Через полторы недели после покушения глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Она объяснила это решение личными просчетами в работе подчиненных.

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      Юлия Мискевич
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