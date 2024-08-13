Трамп в интервью Маску назвал Байдена овощем и понадеялся вновь поладить с Путиным. Что еще он сказал?

Трамп заявил, что у Украины не хватит военнослужащих для продолжения конфликта

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп дал интервью американскому предпринимателю Илону Маску, которое анонсировал 6 августа.

Беседа должна была начаться в 20.00 понедельника, 12 августа, по восточноамериканскому времени (3.00 вторника, 13 августа, по Москве), однако была задержана на 45 минут. Маск объяснил проволочки с трансляцией массированной DDOS-атакой на социальную сеть X, направленной против Трампа.

Эта массированная атака иллюстрирует, что многие противостоят тому, чтобы люди услышали, что говорит Трамп Илон Маск американский предприниматель

Он отметил, что интервью с Трампом нацелено на независимых избирателей, которые «просто пытаются принять решение».

Трамп назвал Байдена овощем, а Харрис — некомпетентной

В начале двухчасовой беседы экс-президент затронул тему покушения на него во время митинга 13 июля в штате Пенсильвания. По его словам, Секретная служба США сработала «профессионально», однако ее сотрудникам «не хватило координации».

Произошло что-то сюрреалистичное, что-то, чего я прежде никогда не испытывал. Мне сразу стало понятно, что это была пуля, и что удар был очень сильным Дональд Трамп кандидат в президенты США

Коснулся он и предстоящих в ноябре президентских выборов. По мнению Трампа, действующий американский лидер Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота, поскольку он не хотел сниматься свою кандидатуру, однако на этом настояли демократы.

Самого Байдена Трамп сравнил с овощем, поскольку видел на кадрах о его отдыхе, что тот «едва мог ходить». «Это выглядит так плохо. Как будто у нас просто нет президента», — пояснил Трамп.

Свою соперницу на выборах от демократов, вице-президента страны Камалу Харрис Трамп считает еще более некомпетентной, чем нынешний хозяин Белого дома.

При этом, по словам Трампа, последнего не любит лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и считает Байдена глупым человеком.

У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это — лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна Дональд Трамп кандидат в президенты США

Трамп выразил надежду вновь поладить с Путиным

Трамп также рассказал и об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, с которым, по его словам, он хорошо ладил, когда возглавлял американскую администрацию, вопреки слухам, что якобы имел какие-либо особые связи с Москвой.

У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на заговор, который длился около двух лет. Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня Дональд Трамп кандидат в президенты США

Он также выразил надежду, что ему удастся вновь поладить с Путиным в случае победы на выборах в США.

Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо Дональд Трамп кандидат в президенты США

Трамп обвинил Байдена в начале украинского конфликта

По мнению бывшего главы Белого дома, украинский конфликт начался из-за «глупости» Джо Байдена.

После того, как я покинул пост, они [российские власти] начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он — хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры Дональд Трамп кандидат в президенты США

Трамп подчеркнул, что, вместо переговоров с российским лидером, Байден начал «говорить глупости». «Например, он сказал, что Украина может сейчас стать членом НАТО», — заявил он.

При этом американский политик заявил, что Украине не хватает военнослужащих для продолжения конфликта с Россией. Одновременно с этим он признал мощь российской армии.

Экс-президент также рассказал, что поддерживал хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он заявил, что так и должно продолжаться — это в интересах США. При этом Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая, полагает он.

Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

Самую большую угрозу человечеству Дональд Трамп видит не в глобальном, а в ядерном потеплении.

По его мнению, если третья мировая война будет развязана, то она непременно будет включать использование ядерных вооружений, что спровоцирует «разрушения, которых еще не видел свет».