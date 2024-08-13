Маск объяснил DDOS-атаку на соцсеть X

Маск: DDOS-атака на соцсеть X была направлена против высказываний Трампа

Массированная DDOS-атака на социальную сеть X была направлена против кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом заявил предприниматель Илон Маск на своей странице в X, где размещено интервью с американским политиком.

«Эта массированная атака иллюстрирует, что многие противостоят тому, чтобы люди услышали, что говорит Трамп», — сказал Маск.

Он отметил, что интервью с Трампом нацелено на независимых избирателей, которые «просто пытаются принять решение».

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом письмо с предупреждением об ответственности за «вредоносный контент». Он напомнил бизнесмену о важности соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче какой-либо информации.