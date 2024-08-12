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22:26, 12 августа 2024Мир

В Евросоюзе перед интервью с Трампом напомнили Маску об ответственности

Еврокомиссар Бретон перед интервью с Трампом напомнил Маску об ответственности
Илон Маск

Илон Маск. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что направил миллиардеру и бизнесмену Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом письмо с предупреждением об ответственности за «вредоносный контент». Об этом Бретон написал в соцсети X.

«Большая аудитория накладывает и большую ответственность. Поскольку существует риск усиления потенциально опасного контента в ЕС в связи с мероприятиями с участием большой аудитории по всему миру, я направил письмо Илону Маску», — предупредил еврокомиссар.

Бретон уточнил, что в своем документе он напомнил Маску о необходимости соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах в отношении своевременного удаления вредоносного контента, а также соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче какой-либо информации.

Ранее Илон Маск на одном из мероприятий призвал миллиардеров попросить своих друзей проголосовать за кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа.

В июле стало известно, что американский бизнесмен сделал пожертвование на предвыборную кампанию республиканца Трампа.

В мае сообщалось, что экс-глава США готов сделать Маска своим консультантом в случае победы на президентских выборах. Это позволило бы бизнесмену влиять на некоторые вопросы экономики и безопасности границ.

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      Марина Совина
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