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15:21, 29 июля 2024Мир

В США сообщили о призывах Маска к агитации за Трампа

WP: Маск призвал миллиардеров попросить друзей проголосовать за Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск на одном из мероприятий призвал миллиардеров попросить своих друзей проголосовать за кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Маск попросил присутствующих в помещении сказать своим друзьям, чтобы они голосовали за Трампа», — утверждается в публикации.

По данным издания, с таким призывом Маск обратился к участникам мероприятия в особняке миллиардера, инвестора Нельсона Пельтца. На встрече присутствовали миллиардеры и ведущие политические стратеги.

В публикации также отмечается, что американский предприниматель был «взбешен» подходом Демократической партии США к социальной политике страны.

13 июля сообщалось, что Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа.

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      Елизавета Мытарева
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