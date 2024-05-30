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00:08, 30 мая 2024Мир

Трамп захотел назначить Маска своим консультантом в случае победы на выборах

WSJ: Трамп может назначить Маска своим советником в случае победы на выборах
СюжетВыборы президента США 2024
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший глава США Дональд Трамп обсуждал с миллиардером Илоном Маском его назначение на должность консультанта в случае победы на президентских выборах в ноябре этого года. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишут журналисты, это предложение еще не до конца проработано, но Трамп и Маск обсуждали такую возможность. Должность советника позволит Илону Маску влиять на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой. В статье указано, что Маск в последнее время стал активнее высказываться на данные темы.

Также указано, что сам Дональд Трамп хочет найти способ привлечь предпринимателя «к более активной деятельности», если победит на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о своей готовности стать ведущим предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

В марте Дональд Трамп встретился с Илоном Маском на фоне поиска спонсоров для своей предвыборной кампании 2024 года.

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      Марина Совина
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