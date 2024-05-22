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07:20, 22 мая 2024Мир

Маск согласился провести дебаты Байдена и Трампа

Маск согласился провести дебаты Байдена и Трампа с участием Кеннеди-младшего
СюжетВыборы президента США 2024
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о своей готовности стать ведущим предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США. Об этом он написал в социальной сети Х.

Маск ответил на вопрос кандидата в президента США Роберта Кеннеди-младшего, готов ли он провести дебаты с участием также действующего лидера страны Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа.

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«Конечно», — согласился бизнесмен.

Ранее Маск поддержал участие Кеннеди-младшего в дебатах.

Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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