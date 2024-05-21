Маск поддержал участие Кеннеди-младшего в дебатах с Байденом и Трампом

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший должен участвовать в дебатах со своими конкурентами — Джо Байденом и Дональдом Трампом. Такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск в социальной сети X, его слова приводит ТАСС.

Кеннеди-младший в своем аккаунте выложил результаты опроса исследовательской службы Гарвард-Харрис. Оно показало, что политик должен участвовать в дебатах. Эту идею поддержал 71 процент респондентов.

«Вы должны быть на дебатах», — написал Маск в комментариях к публикации.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что президент США Джо Байден способен нанести демократии больший вред, чем бывший американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Байден стал первым президентом в истории, который использовал федеральные агентства для цензуры политических высказываний.