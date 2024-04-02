Кеннеди-младший сравнил способности Трампа и Байдена нанести вред демократии

Кеннеди-младший: Байден представляет для демократии большую угрозу, чем Трамп

Действующий президент США Джо Байден способен нанести демократии больший вред, чем бывший президент страны Дональд Трамп. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в беседе с CNN.

«Президент Байден представляет собой гораздо большую угрозу демократии, и причина этого в том, что президент Байден является первым кандидатом в истории — первым президентом в истории, который использовал федеральные агентства для цензуры политических высказываний», — заявил Кеннеди-младший.

Он добавил, что контроль над агентствами позволил действующему президенту «подвергнуть цензуре своего оппонента» Трампа.

31 марта стало известно, что Демократическая партия США намерена ужесточить критику в адрес Кеннеди-младшего из опасений, что независимый кандидат может помешать переизбраться Джо Байдену.