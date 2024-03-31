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17:08, 31 марта 2024Мир

Демократы США ужесточат критику Кеннеди-младшего ради Джо Байдена

Демократы усилят критику Роберта Кеннеди, чтобы он не помешал избранию Байдена
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Brian Snyder / Reuters

Демократы в США намерены ужесточить критику в адрес Кеннеди-младшего, объявившего о намерении участвовать в выборах в роли независимого кандидата. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщает издание The Hill.

По данным издания, демократы из числа союзников действующего президента и организации либеральной направленности «активизируют усилия» против кандидата, поскольку опасаются, что Роберт Кеннеди может помешать переизбраться Джо Байдену. Противники Кеннеди намерены заострять внимание на его спорной позиции по некоторым политическим вопросам и на том, что у него нет шансов на победу, а его выдвижение лишь попытка оттянуть голоса у Байдена в помощь республиканцу Дональду Трампу.

Издание приводит доводы одного политических стратегов демократов Дага Гордона, который считает, что стоит сосредоточиться на обвинение Роберта Кеннеди в распространении «теории заговора».

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      Владимир Седов
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