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22:46, 29 марта 2024Мир

Байден заявил о наступлении переломного момента для США

Байден: США переживают переломный момент в истории

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что в истории страны наступил переломный момент. Комментируя грядущие выборы, он подчеркнул, что итоги голосования определят политический курс США на многие десятилетия, сообщает пресс-пул Белого дома.

«Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка. Многое поставлено на карту. Мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется», — высказался действующий президент США.

Ранее Джо Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении президента России Владимира Путина. Во время выступления в штате Северная Каролина глава США помечтал о повышении налогов для американских миллиардеров. Согласно его плану, на вырученные средства можно обеспечить помощь Киеву на борьбу «с этим мясником Путиным».

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      Маргарита Пименова
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