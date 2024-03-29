Байден заявил о наступлении переломного момента для США

Байден: США переживают переломный момент в истории

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что в истории страны наступил переломный момент. Комментируя грядущие выборы, он подчеркнул, что итоги голосования определят политический курс США на многие десятилетия, сообщает пресс-пул Белого дома.

«Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка. Многое поставлено на карту. Мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется», — высказался действующий президент США.

Ранее Джо Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении президента России Владимира Путина. Во время выступления в штате Северная Каролина глава США помечтал о повышении налогов для американских миллиардеров. Согласно его плану, на вырученные средства можно обеспечить помощь Киеву на борьбу «с этим мясником Путиным».