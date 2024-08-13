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07:29, 13 августа 2024Мир

Трамп рассказал об отношении Ким Чен Ына к Байдену

Трамп: Ким Чен Ын не любит Байдена и считает его глупым человеком
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не любит нынешнего президента США Джо Байдена и считает его глупым человеком. Об этом рассказал экс-глава Штатов Дональд Трамп в интервью Илону Маску, видео беседы опубликовано в соцсети X.

«"Я ладил с Ким Чен Ыном.... Кстати, он там (в КНДР) настоящий босс. Знаете, многие спрашивали: "Вы правда так думаете?" Позвольте мне сказать вам: я видел вещи, о которых вы не хотите знать», — уточнил политик.

По словам Трампа, лидеру КНДР не нравится Джо Байден. Он считает главу США глупым человеком, добавил Ким Чен Ын. Трамп добавил, что глава Северной Кореи всегда говорит то, что думает.

Ранее Дональд Трамп заявил, что во время пребывания у власти он говорил с главой КНДР Ким Чен Ыном о «красной кнопке». Политик рассказал, что включал своему коллеге из Северной Кореи песню Rocket man Элтона Джона, чтобы намекнуть, что Ким Чен Ын — «человек-ракета».

Ранее Трамп заявил о своем намерении восстановить отношения с лидером КНДР в случае переизбрания. По словам кандидата в президенты США, во время его президентства Вашингтон добился прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи.

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      Марина Совина
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