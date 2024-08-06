Экс-президент США Трамп рассказал о разговоре с Ким Чен Ыном о «красной кнопке»

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что во время пребывания у власти он говорил с главой КНДР Ким Чен Ыном о «красной кнопке». Подробности разговора с северокорейским лидером он раскрыл в интервью стримеру Эдину Россу.

«Он сказал: "У меня на столе есть "красная кнопка", и я ответил: "Нет проблем, у меня тоже есть "красная кнопка", и она больше твоей. И она работает"», — вспомнил Трамп.

Политик рассказал, что тогда включил своему коллеге из Северной Кореи песню Rocket man Элтона Джона, чтобы намекнуть, что Ким Чен Ын — «человек-ракета».

Ранее Трамп заявил о своем намерении восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном в случае переизбрания. По словам кандидата в президенты США, во время его президентства Вашингтон добился прекращения ракетных пусков со стороны КНДР.