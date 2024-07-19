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07:40, 19 июля 2024Мир

Трамп заявил о намерении восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что восстановит отношения с Ким Чен Ыном при переизбрании

Фото: Leah Millis / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном при переизбрании. Об этом он заявил во время съезда республиканцев, трансляцию речи вел телеканал Sky News.

Он напомнил, что во время его президентства Соединенные Штаты добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Политик добавил, что «теперь КНДР вновь взялась за старое», однако выразил уверенность, что в случае переизбрания Вашингтон сможет наладить отношения с Пхеньяном. По мнению 78-летнего Трампа, Ким Чен Ын хотел бы снова увидеть его.

На этом съезде Трамп также объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии.

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      Марина Совина
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