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05:54, 19 июля 2024Мир

Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США

Трамп заявил о согласии баллотироваться на пост президента США от республиканцев
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Дональд Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Об этом сообщает AP News.

Такое решение 78-летний политик принял всего спустя пять дней после покушения. «Я баллотируюсь на пост президента от имени всей Америки, а не половины Америки, потому что победа за половину Америки не принесет никакой победы», — объявил он. В своей речи Трамп отметил, что разногласия и раскол в американском обществе должны быть устранены. Он также добавил, что американцы связаны единой судьбой.

15 июля Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Покушение на жизнь экс-президента было совершено 13 июля. В тот момент Трамп выступал на митинге в Пенсильвании. В него выстрелили, когда он говорил о своем сопернике Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы.

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      Марина Совина
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