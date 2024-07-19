Трамп заявил о согласии баллотироваться на пост президента США от республиканцев

Дональд Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Об этом сообщает AP News.

Такое решение 78-летний политик принял всего спустя пять дней после покушения. «Я баллотируюсь на пост президента от имени всей Америки, а не половины Америки, потому что победа за половину Америки не принесет никакой победы», — объявил он. В своей речи Трамп отметил, что разногласия и раскол в американском обществе должны быть устранены. Он также добавил, что американцы связаны единой судьбой.

15 июля Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Покушение на жизнь экс-президента было совершено 13 июля. В тот момент Трамп выступал на митинге в Пенсильвании. В него выстрелили, когда он говорил о своем сопернике Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы.