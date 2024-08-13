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04:37, 13 августа 2024Интернет и СМИ

Трамп заявил о нехватке военнослужащих на Украине

Трамп заявил, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Украине не хватает военнослужащих для продолжения конфликта с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью миллиардеру Илону Маску, беседа опубликована на странице американского политика в социальной сети X.

«У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться», —сказал Трамп.

Параллельно с этим кандидат в президенты США признал мощь российской армии.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом письмо с предупреждением об ответственности за «вредоносный контент». Он напомнил бизнесмену о важности соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче какой-либо информации.

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      Евгений Силаев
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