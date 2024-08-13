Трамп высказался о ситуации с покушением на него

Трамп: Секретной службе США не хватило координации во время покушения на него

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску в соцсети Х высказался о ситуации с покушением на него во время июльского митинга в штате Пенсильвания.

По его словам, Секретная служба США сработала «профессионально». «Над моей головой летали пули, ребята накрыли меня собой. Они двигались очень быстро, для этого нужна была огромная смелость. Но не хватило координации», — вспомнил Трамп, отметив, что здание, с крыши которого в него стреляли, «должно было быть под контролем».

В целом, признался экс-президент США, ситуация произвела на него «сюрреалистичное впечатление».

«Произошло что-то сюрреалистичное, что-то, чего я прежде никогда не испытывал. Мне сразу стало понятно, что это была пуля, и что удар был очень сильным», — сказал он.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.

Позже стало известно, что покушавшегося на Трампа можно было заметить на крыше, с которой он ранил политика. Снайпер Секретной службы при этом ликвидировал злоумышленника лишь после того, как тот сделал восемь выстрелов.