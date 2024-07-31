Обнаружена новая деталь покушения на Трампа

Покушавшегося на Трампа Крукса было заметно на крыше с места экс-президента

Покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа было заметно на крыше, с которой он ранил политика. Новая деталь обнаружена на видеозаписи, сделанной рядом с местом, где стоял Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры обнародованы американскими телеканалами и сделаны, вероятно, сторонником Трампа, стоящим у него за спиной. На них видно, как по крыше идет подозреваемый, а потом занимает место, откуда велась стрельба. Снайпер секретной службы при этом ликвидировал злоумышленника лишь после того, как тот сделал восемь выстрелов.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.

