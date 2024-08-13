Трамп назвал Байдена овощем

Трамп заявил, что Байден близок к стадии овоща

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маск назвал действующего главу государства Джо Байдена с овощем.

«Байден близок к стадии овоща, по моему мнению», — сказал он. По его словам, что смотрел кадры об отдыхе Байдена на пляже, где тот «едва мог ходить». «Это выглядит так плохо . Как будто у нас просто нет президента», — добавил политик.

Ранее Байден усомнился в мирной передаче власти в стране при поражении Трампа на выборах главы государства в ноябре.

В июле Трамп заявлял, что США сильно пострадали из-за администрации Байдена, и высказал мнение, что действующий глава Белого дома недостоин того, чтобы баллотироваться на второй срок. Также политик отметил, что победить вице-президента Камалу Харрис будет легче, чем Байдена.