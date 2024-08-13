Трамп назвал Харрис некомпетентной

Трамп назвал Харрис еще более некомпетентной, чем Байден

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает своего оппонента на предстоящих выборах — действующего вице-президента Камалу Харрис — некомпетентной. Об этом он сообщил в интервью американскому миллиардеру Илону Маску.

По его мнению, Харрис более некомпетентна, чем действующий глава Белого дома Джо Байден. «У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это — лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна», — подчеркнул он.

Ранее Трамп обвинил Харрис в копировании идей. В частности, он написал, что политик скопировала его собственное предложение об отмене налогов на чаевые.

8 августа Трамп заявил, что Харрис не дает интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность. Политик подчеркнул, что в случае победы кандидата от Демократической партии «Америка будет уничтожена».