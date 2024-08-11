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06:00, 11 августа 2024Мир

Трамп обвинил Харрис в копировании его идей

Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в копировании его идей
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего вице-президента и его конкурентку на выборах Камалу Харрис в копировании идей. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что Харрис скопировала его предложение об отмене налогов на чаевые.

«Разница в том, что она этого не сделает, она хочет этого лишь из политических соображений. Это была идея Трампа, а у нее нет идей, она может только красть у меня», — подчеркнул он.

Ранее Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.

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      Марина Совина
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