В России назвали Харрис некомпетентной во всех сферах

Сенатор Пушков: кандидат в президенты США Харрис говорит лозунгами и заготовками

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис глубоко некомпетентна во всех сферах общества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков назвал Харрис некомпетентной во всех сферах и подчеркнул, что она говорит лозунгами и заготовками, поскольку у нее нет собственных мыслей. Сенатор добавил, что РR-команда оберегает ее от общения с журналистами, поэтому через 20 дней после объявления ее кандидатом она до сих пор не дала ни одного интервью.

«Камала Харрис — идеальный кандидат для установления полной либеральной диктатуры. Поэтому ее будут продвигать всеми способами на место президента стоящие за ней силы», — написал он.

Ранее Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.