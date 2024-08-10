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21:43, 10 августа 2024Россия

В России назвали Харрис некомпетентной во всех сферах

Сенатор Пушков: кандидат в президенты США Харрис говорит лозунгами и заготовками

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис глубоко некомпетентна во всех сферах общества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков назвал Харрис некомпетентной во всех сферах и подчеркнул, что она говорит лозунгами и заготовками, поскольку у нее нет собственных мыслей. Сенатор добавил, что РR-команда оберегает ее от общения с журналистами, поэтому через 20 дней после объявления ее кандидатом она до сих пор не дала ни одного интервью.

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«Камала Харрис — идеальный кандидат для установления полной либеральной диктатуры. Поэтому ее будут продвигать всеми способами на место президента стоящие за ней силы», — написал он.

Ранее Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.

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      Марина Совина
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