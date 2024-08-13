Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

Трамп: самой большой угрозой человечеству является ядерное потепление

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску заявил, что самой большой угрозой человечеству является не глобально потепление, а ядерное.

«Самая большая угроза — это не глобальное потепление... Самая большая угроза — это ядерное потепление», — сказал политик.

Ранее президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа подлинной угрозой американской безопасности. Он добавил, что Соединенные Штаты сейчас находятся в «переломной точке истории», и исход выборов будет «ключом для последующих десятилетий». Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.