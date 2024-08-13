Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:51, 13 августа 2024Мир

Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

Трамп: самой большой угрозой человечеству является ядерное потепление

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску заявил, что самой большой угрозой человечеству является не глобально потепление, а ядерное.

«Самая большая угроза — это не глобальное потепление... Самая большая угроза — это ядерное потепление», — сказал политик.

Ранее президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа подлинной угрозой американской безопасности. Он добавил, что Соединенные Штаты сейчас находятся в «переломной точке истории», и исход выборов будет «ключом для последующих десятилетий». Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      МАГАТЭ опубликовало заявление по Запорожской АЭС. Что показал осмотр места пожара на градирне атомной электростанции?

      Трамп заявил о нехватке военнослужащих на Украине

      Трамп понадеялся вновь поладить с Путиным

      На «Армии-2024» представили макет коммерческого модуля РОС с иллюминаторами

      Маск объяснил DDOS-атаку на соцсеть X

      Масштабная авария на сетях интернета произошла в российском регионе

      В России заявили о разоблачении фейка о пожаре на ЗАЭС за сутки

      Экс-посол США раскрыл намерения Трампа по украинскому конфликту

      Порнозвезда раскрыла эмоции от первой в карьере съемки

      Экс-посол США раскрыл приоритеты Вашингтона в украинском конфликте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше