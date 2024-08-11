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22:49, 11 августа 2024Мир

Байден назвал Трампа подлинной угрозой безопасности США

Президент США Байден назвал Трампа подлинной угрозой американской безопасности
СюжетПрезидентские выборы в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа подлинной угрозой американской безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Помяните мое слово, если Трамп выиграет эти выборы, необходимо будет пристально следить за происходящим. Он представляет собой опасность, подлинную угрозу американской безопасности», — сказал глава государства.

Байден подчеркнул, что Трамп не имеет уважения к институтам американской демократии. Он добавил, что США сейчас находятся в «переломной точке истории», и исход президентских выборов будет «ключом для последующих десятилетий».

Ранее Джо Байден заявил о возможных препятствиях в мирной передаче власти в США. По его словам, он не уверен в мирной передаче власти в том случае, если Дональд Трамп потерпит поражение на выборах главы государства в ноябре.

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      Артём Верейкин
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