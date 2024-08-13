Трамп понадеялся вновь поладить с Путиным в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что надеется вновь поладить с российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах в США. Об этом политик сообщил в интервью американскому миллиардеру Илону Маску.

«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — сказал бывший глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время президентства Дональда Трампа вводилось много ограничений в отношении России, но при этом был диалог между Москвой и Вашингтоном.

В июле Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным. По мнению политика, если бы он вновь был избран президентом в 2020 году, то «конфликта на Украине можно было избежать». Он добавил, что что не является сторонником антироссийских санкций.