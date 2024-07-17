В Кремле оценили отношения России и США при Трампе

Песков: при Трампе был диалог с Россией

Во время президентства Дональда Трампа вводилось много ограничений в отношении России, но при этом был диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Вы знаете, при Трампе особо ничего хорошего для России не делали, наоборот, вводились все много новых ограничений. Но при этом был диалог. Думаю, это можно отнести к положительным моментам», — отметил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что «Кремль не изучал предложения экс-президента США» о смягчении санкций в отношении Москвы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что во время своего президентства у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что что не является сторонником антироссийских санкций.