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09:20, 17 июля 2024Мир

Трамп оценил свои отношения с Путиным

Трамп назвал свои отношения с Путиным хорошими

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Мы с Путиным очень хорошо ладили, мы поддерживали нормальные отношения. Нам никогда не грозила война», — отметил политик.

По мнению Трампа, если бы он вновь был избран президентом в 2020 году, то «конфликта на Украине можно было избежать».

Ранее Дональд Трамп заявил, что не является сторонником санкций против Москвы. Кандидат в президенты США от республиканцев в равной степени прохладно относится к «наказанию» России за спецоперацию на Украине и защиту Тайваня от Китая.

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      Дарья Устьянцева
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