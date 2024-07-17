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05:13, 17 июля 2024Мир

Трамп осудил санкции против России

Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России. С осуждением ограничительных мер он выступил в интервью агентству Bloomberg.

«Я не люблю санкции», — сказал Трамп.

Отмечается, что кандидат в президенты США в равной степени прохладно относится к «наказанию» России за спецоперацию на Украине и защиту Тайваня от Китая.

Ранее стало известно, что Киргизия хочет вернуться к обслуживанию российских банковских карт «Мир». С этой целью уже началась разработка соответствующего программного обеспечения.

До этого министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев сказал, что власти его страны пытаются выполнять антироссийские санкции, однако не всегда могут отследить соблюдение требований. Он подчеркнул, что Москва остается основным торговым партнером Бишкека.

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      Евгений Силаев
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