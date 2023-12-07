В Киргизии заявили о сложностях в соблюдении антироссийских санкций

Глава МИД Киргизии Кулубаев: Бишкек старается соблюдать антироссийские санкции

Власти Киргизии стараются поддерживать антироссийские санкции, но не всегда могут отследить соблюдение требований. О сложностях в соблюдении санкций рассказал министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев, передает «Интерфакс».

По словам главы МИД, несмотря на договоренности по соблюдению санкций, Москва остается основным торговым партнером Бишкека. Кроме того он заявил, что республика также сотрудничает с европейскими странами и Украиной.

«Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли. Мы выступаем за мирное урегулирование этого конфликта, но торговля есть торговля, тем более Россия — наш основной партнер», — рассказал Кулубаев.

Ранее в Бишкеке заявили, что Киргизия не поддерживает политику отмены русской культуры. В правительстве страны назвали политику отмены русской культуры близорукой и подчеркнули, что она обречена на провал.