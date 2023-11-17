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11:22, 17 ноября 2023Бывший СССР

В Киргизии выступили против отмены великой русской культуры

Зампредседателя кабмина Киргизии Байсалов назвал русскую культуру великой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киргизия отвергает политику отмены русской культуры. С таким заявлением выступил заместитель председателя кабинета министров республики Эдиль Байсалов, передает ТАСС.

«Кыргызстан решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, наказать ее ведущих представителей, навязать вопрос коллективной ответственности», — сказал Байсалов.

Зампредседателя кабмина назвал политику отмены русской культуры близорукой и подчеркнул, что она обречена на провал. По его словам, Киргизия выступает против исключения уникальных культурных традиций.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что изучение русского языка дает ключ к душе, мировоззрению и ценностям народа. Он также назвал сохранение многоязычия велением времени.

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      Алевтина Запольская
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