В Киргизии выступили против отмены великой русской культуры

Зампредседателя кабмина Киргизии Байсалов назвал русскую культуру великой

Киргизия отвергает политику отмены русской культуры. С таким заявлением выступил заместитель председателя кабинета министров республики Эдиль Байсалов, передает ТАСС.

«Кыргызстан решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, наказать ее ведущих представителей, навязать вопрос коллективной ответственности», — сказал Байсалов.

Зампредседателя кабмина назвал политику отмены русской культуры близорукой и подчеркнул, что она обречена на провал. По его словам, Киргизия выступает против исключения уникальных культурных традиций.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что изучение русского языка дает ключ к душе, мировоззрению и ценностям народа. Он также назвал сохранение многоязычия велением времени.