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14:03, 13 ноября 2023Бывший СССР

Президент Киргизии оценил роль русского языка в стране

Президент Киргизии Жапаров: русский язык важен в жизни народа

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Изучение русского языка дает ключ к душе, мировоззрению и ценностям его народа. Так оценил роль русского языка для Киргизии президент страны Садыр Жапаров, его слова приводит РИА Новости.

«Надо помнить, что, изучая язык, мы не только осваиваем способ общения, но и получаем ключ к душе народа, его уникальному и неповторимому мировоззрению, духовным и нравственным ценностям», — сказал он.

Президент отметил, что русский язык сохранит важную роль в жизни народа Киргизии в статусе официального языка. Сохранение многоязычия президент назвал велением времени.

Ранее пресс-секретарь главы республики Эрбол Султанбаев сообщил, что русский язык всегда будет актуален и востребован в Киргизии и подчеркнул, что в Конституции республики он закреплен в качестве официального.

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