В Киргизии оценили позицию русского языка в республике

Пресс-секретарь главы Киргизии заявил о востребованности русского языка в стране

Русский язык всегда будет актуален и востребован в Киргизии. С такой оценкой пресс-секретарь главы республики Эрбол Султанбаев выступил на Совете руководителей государственных информагентств стран СНГ в Бишкеке, передает «Sputnik Кыргызстан».

Он подчеркнул, что в Конституции Киргизии русский язык закреплен в качестве официального. «Как отмечал президент [республики] Садыр Жапаров, этот статус будет сохранен. Я уверен, что позиция русского языка всегда будет актуальна и востребована», — заявил Султанбаев.

В январе Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) принял в первом чтении конституционный закон «О государственном языке Кыргызской Республики». Документ обязывает использовать киргизский язык в органах власти, судах, учреждениях образования, науки, культуры и СМИ.

До этого Жапаров раскритиковал чиновников за документооборот на русском языке и призвал создать в республике условия для того, чтобы любой ее гражданин мог свободно говорить и писать на киргизском.