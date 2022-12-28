Президент Киргизии раскритиковал чиновников за документооборот на русском

Президент Киргизии: доля киргизского языка в документообороте не должна быть меньше 50%

Президент Киргизии Садыр Жапаров раскритиковал чиновников за документооборот на русском языке. Об этом он высказался на заседании кабинета министров республики, передает РИА Новости.

По его мнению, киргизские госслужащие не должны вести документооборот только на русском языке. «Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50 процентов», — подчеркнул президент.

Жапаров также призвал создать в стране условия для того, чтобы любой ее гражданин мог свободно говорить и писать на киргизском языке. «Если такое равнодушное отношение к языку продолжится, то государственный язык не будет развиваться», — выразил опасение политик.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев прервал выступление главы Министерства природы республики Динары Кутмановой, не дав ей продолжить речь на русском языке. Отмечается, что таким образом Шакиев нарушил регламент парламента, согласно которому депутаты и приглашенные спикеры могут выступать русском, имеющем в стране статус официального языка.