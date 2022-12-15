Главе Минприроды Киргизии не дали выступить на русском языке
Спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев прервал выступление главы министерства природы страны Динары Кутмановой, не дав ей продолжить речь на русском языке, пишет Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».
Кутманова намеревалась рассказать о проделанной работе в сфере борьбы со смогом в Бишкеке, однако Шакиев прервал ее выступление и указал, что доклад должно продолжить на киргизском языке. В итоге министр была вынуждена отказаться от речи на русском языке.
Ранее Шакиев заявил, что властям киргизской столицы следует в экстренном порядке дерусифицировать названия районов города, изменив их в соответствии с государственным языком.
Затем президент республики Садыр Жапаров призвал сделать киргизский язык государственным по-настоящему. По его словам, киргизский является таковым лишь на бумаге, поэтому жителей страны надо научить думать на нем.