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09:41, 15 декабря 2022Бывший СССР

Главе Минприроды Киргизии не дали выступить на русском языке

Спикер парламента Киргизии Шакиев прервал выступление министра из-за русского языка

Фото: Shutterstock

Спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев прервал выступление главы министерства природы страны Динары Кутмановой, не дав ей продолжить речь на русском языке, пишет Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

Кутманова намеревалась рассказать о проделанной работе в сфере борьбы со смогом в Бишкеке, однако Шакиев прервал ее выступление и указал, что доклад должно продолжить на киргизском языке. В итоге министр была вынуждена отказаться от речи на русском языке.

Ранее Шакиев заявил, что властям киргизской столицы следует в экстренном порядке дерусифицировать названия районов города, изменив их в соответствии с государственным языком.

Затем президент республики Садыр Жапаров призвал сделать киргизский язык государственным по-настоящему. По его словам, киргизский является таковым лишь на бумаге, поэтому жителей страны надо научить думать на нем.

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Василий Мека
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