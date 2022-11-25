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13:10, 25 ноября 2022Бывший СССР

В парламенте Киргизии призвали к дерусификации Бишкека

Спикер парламента Киргизии Шакиев призвал изменить русские названия районов в Бишкеке

Фото: Xinhua/Bi Xiaoyang / Globallookpress.com

Властям Бишкека следует в экстренном порядке дерусифицировать названия районов города, изменив их в соответствии с государственным языком. С таким призывом выступил спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев во время выступления на общенародном съезде, пишет ТАСС.

По словам политика, руководству страны так не удалось до конца реализовать планы по развитию киргизского языка, а предложенная мера может стать первым шагом на этом пути. «[Также] до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках», — возмутился Шакиев.

Как отмечает агентство, ранее с подобной инициативой уже выступали отдельные депутаты киргизского парламента.

Сейчас в состав Бишкека входят Первомайский, Октябрьский, Ленинский и Свердловский районы.

Последние выборы в парламент Киргизии прошли в ноябре 2021 года. После утверждения итогов оказалось, что впервые в истории страны в законодательный орган не прошел ни один русский кандидат. Среди других национальных меньшинств в нем оказались три депутата от дунган и по одному от узбеков и таджиков.

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Алевтина Запольская
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