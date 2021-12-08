Парламент Киргизии остался без русских

ЦИК Киргизии опубликовала окончательные итоги выборов в парламент по итогам ручного подсчета 100 процентов бюллетеней. Информация опубликована на официальном сайте комиссии.

В парламент проходят шесть партий: «Ата-Журт Кыргызстан» (17,3 процента), «Ишеним» (13,62 процента), «Ынтыма»к (10,99 процента), «Альянс» (8,33 процента), «Бутун Кыргызста»н (7,03 процента) и «Ыйман нуру» (6,15 процента). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

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Впервые в истории независимой Киргизии парламент остался без русских депутатов. Среди других национальных меньшинств республики в нем представлены три депутата от дунган и по одному от узбеков и таджиков. Также в новый состав парламента прошли 18 женщин. 19 депутатов из 90 ранее избирались на эту должность.

28 ноября в Киргизии прошли парламентские выборы. При автоматическом подсчете голосов в системе произошел сбой, из-за которого ряд партий не признал итоги голосования. ЦИК страны заявила, что ошибка техническая и никак не повлияла на итоги голосования.

29 ноября у здания ЦИК прошел митинг. Демонстранты назвали выборы сфальсифицированными и потребовали проведения повторного голосования.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил, что раскрыл план государственного переворота в стране. По версии комитета, группа злоумышленников, в которую входили высокопоставленные чиновники и депутаты, собиралась сразу после объявления итогов выборов организовать в Киргизии массовые беспорядки и насильственный захват власти.