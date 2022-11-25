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10:41, 25 ноября 2022Бывший СССР

В Киргизии захотели сделать киргизский язык государственным по-настоящему

Глава Киргизии Жапаров заявил о необходимости научить жителей страны думать на киргизском

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Киргизский язык является государственным лишь на бумаге, поэтому жителей страны надо научить думать на нем, а для представителей других наций создать условия, в которых они смогут овладеть им по собственному желанию, заявил президент республики Садыр Жапаров. Его слова передает ТАСС.

«Перед нами стоит задача научить кыргызстанцев свободно говорить, писать и думать на кыргызском языке, сделать его настоящим государственным языком. Для этого должен быть должный уровень внутренней необходимости, без которого язык не сможет полностью приобрести свой статус», — сказал Жапаров во время народного курултая 25 ноября.

По мнению Жапарова важность киргизского языка «упоминается только в выступлениях, статьях и дискуссиях, по сути оставаясь лишь на бумаге, а на деле ему не уделяется должного внимания», при том, что сам по себе язык является «гарантом сохранения нации».

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Президент страны также отметил, что для граждан других национальностей в Киргизии нужно создать условия, в которых они по собственному желанию смогли бы овладеть киргизским языком.

В начале октября председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров утвердил национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2030 года. Планируется, что представители власти будут проводить работу в этом направлении при содействии представителей гражданского общества, а также международных партнеров по развитию и некоммерческих организаций.

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