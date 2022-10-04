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В Киргизии приняли стратегию достижения гендерного равенства

Кабмин Киргизии утвердил стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года

Фото: Акылбек Батырбеков / РИА Новости

Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров утвердил национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2030 года. Об этом со ссылкой на постановление киргизского правительства сообщает агентство «Акипресс».

Отмечается, что вместе со стратегией был принят национальный план действий по достижению гендерного равенства на 2022-2024 годы. Мероприятия в рамках соответствующих программ было поручено проводить государственным органам исполнительной власти, полномочным представителям президента Киргизии в регионах, а также мэриям городов Бишкек и Ош. Планируется, что представители власти будут проводить работу в этом направлении при содействии представителей гражданского общества, а также международных партнеров по развитию и некоммерческих организаций.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров поручил министру обороны республики Бактыбеку Бекболотову мобилизовать в резервные подразделения граждан, критикующих в соцсетях власти за заключенный с Таджикистаном мирный договор. Пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев пояснил, что речь идет о тех, кто пишет в интернете, что «Кыргызстан убрал пограничные заставы и отдал земли».

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Георгий Нестеров
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