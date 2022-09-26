Президент Киргизии поручил создать роту из интернет-критиков властей

Президент Киргизии Жапаров поручил мобилизовать в отдельную роту интернет-критиков властей

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил министру обороны республики Бактыбеку Бекболотову мобилизовать в резервную роту граждан, критикующих власти в соцсетях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев, передает «Sputnik Кыргызстан».

По его словам, Жапаров говорит о тех, кто пишет в интернете, что «Кыргызстан убрал пограничные заставы и отдал земли». Султанбаев уточнил, что данных лиц было поручено отправлять в Баткен, выдать им оружие и заставить служить с военными, пока не завершится процесс делимитации и демаркации границы с Таджикистаном.

«Если мы отдаем хоть один метр земли, то пусть пойдут туда и скажут, о каком участке идет речь. Распространители лжи пусть едут на места и все увидят своими глазами. Две стороны убрали погранзаставы, которые расположены близко друг к другу. Там постоянно происходила стрельба по разным причинам и порой происходили крупные конфликты. Две стороны провели переговоры и пришли к такому мнению», — передал слова президента пресс-секретарь.

Жапаров подчеркнул, что военные и местное население «не отдадут ни метра земли», они будут наблюдать за границей с безопасных участков, поэтому «беспокоиться не о чем».

25 сентября главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали мирный договор, согласно которому прекращаются конфликты и все их последствия.

Вооруженное столкновение на киргизско-таджикской границе началось 14 сентября, в ходе которого произошла перестрелка между пограничниками стран.