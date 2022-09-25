Киргизия и Таджикистан подписали мирный договор

Киргизия и Таджикистан подписал протокол о прекращении конфликтов

Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали мирный договор, согласно которому прекращаются конфликты и все их последствия, сообщил председатель киргизского Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. Его слова приводит «Интерфакс».

«На КПП "Кызыл-Бель" Баткенской области прошли переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым по урегулированию ситуации на границе», — сказал Ташиев.

По его словам, во время переговоров был подписан протокол о прекращении конфликтов. Также он выразил надежду на то, что все пункты документа будут соблюдаться, а «на киргизские и таджикские земли придут мир и согласие».

Вооруженное столкновение государств началось 14 сентября, когда произошла перестрелка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Булак-Башы Баткенской области Киргизии.