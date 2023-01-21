Принятый Киргизией закон о государственном языке оценили

В Центре постсоветских исследований назвали популистской игрой закон о языке Киргизии

Начавшиеся недавно в Киргизии изменения в языковой политике Бишкека являются популистской игрой. Такое мнение высказал РБК старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, оценивая принятый парламентом республики закон о государственном языке.

По его словам, оставлять без внимания языковую реформу, проводимую Бишкеком, не стоит. Этот вопрос должен быть поднят на переговорах высшего уровня, без каких-либо претензий. В противном случае замалчивание проблемы даст повод думать, что российские интересы в этом вопросе можно не учитывать, отметил эксперт.

Москва имеет право ставить вопрос перед своими коллегами, так как Киргизия считается союзником России и получателем помощи с ее стороны, полагает Притчин.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин напомнил о работающей межправительственной комиссии и межпарламентских контактах, на встречах стороны обсуждают проблему изучения русского языка и его статуса в Киргизии. «Но только не надо делать это через мегафон. Понимаете, мегафонная дипломатия всегда вредит делу», — сказал он, заверив, что «приемлемое взаимное понимание» будет найдено.

Бывший премьер Киргизии Феликс Кулов заявил, что новый закон о госязыке призван упорядочить систему его использования в различных учреждениях. «Поэтому давайте делать на двух языках — на киргизском с переводом на русский», сказал он, пояснив, что по такому пути пошел Казахстан.

18 января парламент Киргизии Жогорку Кенеш принял в первом чтении конституционный закон «О государственном языке Кыргызской Республики». Он обязывает использование киргизского языка органами госвласти, судами, учреждениями образования, науки, культуры и СМИ.