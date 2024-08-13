Трамп рассказал про отношения с Путиным

Трамп: я очень хорошо ладил с Путиным, несмотря на заговор, и он уважал меня

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своих отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил в интервью владельцу Х Илону Маску, что когда возглавлял американскую администрацию, он хорошо ладил с президентом РФ вопреки слухам, что Трамп якобы имел какие-либо особые связи с Россией.

«У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на заговор, который длился около двух лет. Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», — рассказал американский политик.

Также Трамп рассказал, что поддерживал хорошие отношения с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, а также с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном. Он заявил, что так и должно продолжаться — это в интересах США.

«Хорошие отношения с ними — это хорошо, а не плохо», — подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что главы этих государств «находятся на вершине своей игры».

Ранее Трамп назвал Путина хорошим переговорщиком. В свою очередь, бывший глава Белого дома выругался на действующего американского президента Джо Байдена, из-за которого развился украинский конфликт, поскольку в момент, когда можно было пойти на переговоры с РФ, он «начал говорить глупости».