Раскрыта помеха для кампании Харрис

Politico: оговорки кандидата в вице-президенты США Уолца могут помешать Харрис

Склонность кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца к неточному изложению фактов биографии может оказать влияние на кампанию претендента на высший пост Камалы Харрис. Об этом сообщает Politico.

«У Тима Уолца есть тенденция к оговоркам. Это может помешать кампании. Ключевые лица в окружении Харрис не знали о некоторых неточных заявлениях, пока они не стали достоянием общественности», — отмечает издание.

Авторы материала напомнили, что в ходе кампании Уолц неоднократно оправдывался после допущенных неточностей или приукрашиваний.

Ранее стало известно, что Уолц приукрасил факты о своей военной службе, косвенно заявив, что «был на войне», при этом ни разу не участвуя в боевых действиях. Позднее он извинился за ложь о своей военной службе.