Кандидат Харрис в вице-президенты извинился за ложь о своей военной службе

Кандидат в вице-президенты США Уолц извинился за ложь о своей военной службе

Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц, баллотирующийся вместе с кандидатом на пост американского лидера от Демократической партии Камалой Харрис, извинился за ложь о своей военной службе. Об этом сообщает CNN.

«Я, конечно, признаю свои ошибки, когда совершаю их», — заявил Уолц, добавив, что мог быть неточным в выражениях во время рассказа о своей службе в американской Национальной гвардии.

Кандидат в вице-президенты при этом добавил, что его военный послужной список «говорит сам за себя». Он отметил, что гордится тем, что носил американскую военную форму.

Ранее стало известно, что Уолц приукрасил факты о своей военной службе, косвенно заявив, что «был на войне», при этом ни разу не участвуя в боевых действиях.