Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 30 августа 2024Мир

Кандидат Харрис в вице-президенты извинился за ложь о своей военной службе

Кандидат в вице-президенты США Уолц извинился за ложь о своей военной службе

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц, баллотирующийся вместе с кандидатом на пост американского лидера от Демократической партии Камалой Харрис, извинился за ложь о своей военной службе. Об этом сообщает CNN.

«Я, конечно, признаю свои ошибки, когда совершаю их», — заявил Уолц, добавив, что мог быть неточным в выражениях во время рассказа о своей службе в американской Национальной гвардии.

Кандидат в вице-президенты при этом добавил, что его военный послужной список «говорит сам за себя». Он отметил, что гордится тем, что носил американскую военную форму.

Ранее стало известно, что Уолц приукрасил факты о своей военной службе, косвенно заявив, что «был на войне», при этом ни разу не участвуя в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Арестованный бывший мэр российского города попросил отправить его на СВО

      Известный юморист-иноагент задумал хитро избавиться от последнего жилья в России

      Бывший экскурсовод «Патриота» подал в суд на генерала Попова и руководство парка

      Россиянам назвали риски серой зарплаты

      Валя Карнавал показала фигуру в бикини

      Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

      Генерал ВСУ тайно встретился с командующими ведущих стран НАТО

      Трамп обошел Харрис по связанному с Россией вопросу

      Кандидат Харрис в вице-президенты извинился за ложь о своей военной службе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше